دعوة فرنسية لحظر صادرات الأسلحة إلى تركيا





وأكدت فرنسا، في وقت سابق، أنها ستكثف من جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد تنظيم الدولة، وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، ومجلس الأمن من أجل وضع حد للهجوم التركي في شمال شرق سوريا.





وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، بعد اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي، الذي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأحد: إنه تم اتخاذ قرار بتكثيف الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء في التحالف ضد تنظيم الدولة، وضمن الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، ومجلس الأمن من أجل وضع حد للهجوم التركي".

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لإدانة الهجوم التركي في سوريا مجدداً، مطالباً وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة.وقال لو دريان، وفق وكالة (رويترز): إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجدداً، وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة، ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة.وأضاف لو دريان، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورغ: "هذا الهجوم سيتسبب بمأساة إنسانية خطيرة".وقال: "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع، توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم، واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا، ومطالبة الولايات المتحدة، بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة".