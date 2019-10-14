شاهد: سلطات الاحتلال تُخلي المُصلين من باحة مصلى باب الرحمة في الأقصى

















رام الله - دنيا الوطنأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن شرطة الاحتلال، بدأت منذ صباح اليوم، بإخلاء المصلين من باحة المصلى.من جهة أخرى، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 50 مستوطناً متطرفاً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت صباح اليوم، محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمحافظة شادي مطور، إضافة إلى عدد من المواطنين.