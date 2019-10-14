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شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لابن العاهل الأردني الملك عبد الله، وهو يوقف موكبه لمساعدة مصابين، إثر حادث سير.

ويُظهر الفيديو، ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، وهو يقوم بمساعدة شاب أصيب بجراح بعد دهسه، حيث أوقف موكبه، ونزل إلى الشارع، وقدم المساعدة بنفسه في منطقة ساكب بجرش.

يذكر، أن الحسين كان في زيارة لبيوت عزاء الرقيب مالك المشاقبة في المفرق، والعريف وائل العياصرة في ساكب/ جرش، والعريف طاهر بني عامر في إربد، والذين وافتهم المنية، إثر حادث سير بحسب وكالات الأنباء الأردنية.

 

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