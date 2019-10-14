شؤون فلسطينية

وزارة المالية تُصدر توضحياً بشأن صرف مستحقات الموظفين الحكوميين

وزارة المالية تُصدر توضحياً بشأن صرف مستحقات الموظفين الحكوميين
صرف رواتب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن سيناريوهات صرف مستحقات موظفي السلطة.

وقالت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): بناءً على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص سيناريوهات صرف مستحقات موظفي القطاع العام، نود إعلامكم بأن وزير المالية، شكري بشارة، سيعرض اليوم الاثنين على مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرات رواتب الموظفين العموميين؛ ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء.

وتابعت: "علماً بأن مستحقات الموظفين المترصدة وغير المدفوعة حتى تاريخه تمثل ما نسبته 40% من الراتب على مدار الـ 6 أشهر الماضية".



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