مجدلاني يكشف ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع لجنة الانتخابات بالفصائل





وأضاف مجدلاني: تم الاتفاق على أن الانتخابات ضرورة ملحة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وضخ دماء جديدة فيه، وضرورة أيضاً لإعادة الثقة والاعتبار على المستوى الدولي بالنظام السياسي الفلسطيني، وضرورة ملحة لإنهاء الانقسام، وربما تكون الفرصة الأهم لذلك.





وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: كان هناك اتفاق على أن تجرى الانتخابات على التوالي، يعني تشريعية ثم رئاسية بعد عدة أشهر، أيضاً على قاعدة الوطن دائرة انتخابية واحدة، ونظام التمثيل النسبي الكامل.





وشدّد على أن الجميع متفق على إنجاح هذه الانتخابات، وبكافة المعايير التي تضمن النزاهة والشفافية والحرية وتكافؤ الفرص، واصفاً الاجتماع بالمهم.





وأضاف مجدلاني: نتائج الاجتماع كانت مهمة، وهذا الأمر يساعد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، قبل زيارته لغزة، ولقائه مع حركة حماس، لوضعهم في صورة التوافق الوطني الذي جرى في رام الله.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إنه جرى الاتفاق على مجموعة من القضايا، أهمها أن الانتخابات استحقاق وطني دستوري وديمقراطي، للمواطن الفلسطيني.