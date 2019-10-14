هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح





رام الله - دنيا الوطندانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة، والتي كان آخرها الليلة الماضية، بعد اقتحام منزليهما في القدس.وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن قوات الاحتلال، اقتحمت في ساعات متأخرة من ليلة أمس، منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان، وقامت باعتقاله واقتياده للتحقيق.كما اعتقلت قوات الاحتلال، كلاً من: أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور، بعد اقتحام منزله في المدينة، وأمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر دوريش، بعد اقتحام منزله بالبلدة.