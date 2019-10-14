شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم "الممر"

رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بردود فعل وأداء ممثلي فيلم "الممر"، الذي يحكي عن حياة مجموعة من الضباط والجنود المصريين في فترة ما بعد هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967، المعروفة إعلامياً بـ "نكسة 67"، والأحداث التي سبقتها، مروراً بالحالة النفسية التي مرت بها مصر على كافة الأصعدة.وقال السيسي، خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: إن "الفيلم كان رسالة جميلة، والأداء من كل من شارك كان أداء يعكس روحاً مصرية"، متابعاً: "الفيلم زي ما قلت سواء على مستوى الأداء أو القصة عكس كل شرائح المجتمع في مصر في الوقت دا وروحها، ووصلتوا لنا وللشباب اللي مشافوش وعاشوا الفترة دي التأثر الكبير اللي حصل".وأضاف السيسي مُخاطبًا أبطال الفيلم، الذين ظهروا على منصة الندوة التثقيفية: "الرسالة وصلتوها وفكرتونا، انتو عيشوتهم الفترة دي"، وفق (روسيا اليوم).الفيلم من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وإياد نصار، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهو سيناريو وحوار أمير طعيمة، ومن إخراج شريف عرفة.وأضاف الرئيس: "أتصور للمخرجين والمنتجين أن التجربة قابلة للتكرار، وشفتم حالة الالتفاف حول مصر، وفي ظل ما نشاهده في المنطقة، ومحاولة سلب آمال وعقول شبانا، فعلى الأقل كل ستة شهور فيلم يفكر الناس إن الدولة والشعب صلب".وأشاد السيسي بشخصية الجندي هلال في فيلم "الممر"، التي جسدها الفنان محمد فراج، قائلاً: إن شخصية "الصعيدي اللي بيقول (في الفيلم) أوريهم (الإسرائيليين) إن أنا واقف، رمز لشجاعة المصري اللي لا يتخاذل قدام أي تحدي".