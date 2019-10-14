شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والدجاج الطازج بالضفة وغزة

الإحصاء: ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والدجاج الطازج بالضفة وغزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، بواقع 0.69% في قطاع غزة، وبنسبة 0.26% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% في القدس J1.

وأوضح الجهاز، في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ذلك يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.18%، وأسعار البيض بنسبة 1.48%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 3.23%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.22%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.93%.

وأضاف: "عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2019 مع شهر أيلول/سبتمبر 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.28%، بواقع 2.33% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.62% في القدس J1، وبنسبة 1.05% في قطاع غزة".

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.34%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.86%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.21%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.67%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.27%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 2.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.55%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.97%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.11%، وأسعار البيض بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.56%، وأسعار الدرنيات بمقدار 2.30%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.01%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.83%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 5.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.68%، وأسعار الأرز بمقدار 4.28%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.51%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.28%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.73%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.

الجدول يوضح نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للأشهر:

كانون ثاني – أيلول 2019:

الشهر نسب التّغير الشّهرية
فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1*
كانون ثاني 2019 + 0.01 + 0.01 + 0.15 - 0.19
شباط 2019 - 0.05 + 0.17 - 0.57 - 0.49
آذار 2019 + 0.85 + 0.88 + 0.89 + 0.57
نيسان 2019 + 0.85 + 1.09 + 0.07 + 0.76
أيار 2019 + 0.43 - 0.14 + 1.12 + 1.89
حزيران 2019 - 0.48 - 0.34 - 1.26 - 0.01
تموز 2019 + 0.18 + 0.32 - 0.38 + 0.16
آب 2019 + 0.31 + 0.32 + 0.28 + 0.15
أيلول 2019 + 0.33 + 0.26 + 0.69 - 0.09


الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:

 أيلول 2018 - أيلول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)


 تنويه:

·  تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.

·  تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.

ملاحظات:

البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.


أخبار ذات صلة

مرسوم رئاسي بتكليف علي النجار عميداً للمعاهد الأزهرية خلفاً للشيخ حمتو

مرسوم رئاسي بتكليف علي النجار عميداً للمعاهد الأزهرية خلفاً للشيخ حمتو

كحيل: الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر من التشريعية

كحيل: الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر من التشريعية

قيادي بفتح يُهاجم السلطة: علينا عدم إضاعة الوقت مع حماس لإقناعها بانتخابات

قيادي بفتح يُهاجم السلطة: علينا عدم إضاعة الوقت مع حماس لإقناعها بانتخابات

حملة إزالات في بلدة بيت لاهيا.. والبلدية تُوضّح تفاصيلها

حملة إزالات في بلدة بيت لاهيا.. والبلدية تُوضّح تفاصيلها

الشيخ مهنئاً تونس: نتمنى لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار

الشيخ مهنئاً تونس: نتمنى لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار

شاهد: الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في سلوان

شاهد: الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في سلوان

قيادات بـ&#34;حماس&#34;: مبروك لـ&#34;فلسطين&#34; رئيس تونس الذي يرفض التطبيع ويدعم قضيتنا

قيادات بـ"حماس": مبروك لـ"فلسطين" رئيس تونس الذي يرفض التطبيع ويدعم قضيتنا

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وارتفاع على درجات الحرارة

طقس الاثنين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وارتفاع على درجات الحرارة

محكمة الاحتلال تُمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

محكمة الاحتلال تُمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

أول تعليق من حركة حماس على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق من حركة حماس على نتائج الانتخابات التونسية

الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة للتوسع بمنع إدخال البضائع &#34;الإسرائيلية&#34;

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة للتوسع بمنع إدخال البضائع "الإسرائيلية"

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

منوعات

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

حماقي يكسر قواعد &#34;ذا فويس&#34; وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

عربي

أول كلمة من قيس سعيد بعد فوزه بالرئاسة.. ماذا قال عن فلسطين؟

أول كلمة من قيس سعيد بعد فوزه بالرئاسة.. ماذا قال عن فلسطين؟

التلفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيساً لتونس بأكثر من 76% من الأصوات

التلفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيساً لتونس بأكثر من 76% من الأصوات

الأردن تطلب من إسرائيل إطلاق سراح مواطنين معتقلين لديها

الأردن تطلب من إسرائيل إطلاق سراح مواطنين معتقلين لديها

إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية