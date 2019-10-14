الإحصاء: ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والدجاج الطازج بالضفة وغزة



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.11%، وأسعار البيض بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.56%، وأسعار الدرنيات بمقدار 2.30%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.01%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.83%.



بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 5.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.68%، وأسعار الأرز بمقدار 4.28%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.51%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.28%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.73%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.



الجدول يوضح نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للأشهر:



كانون ثاني – أيلول 2019:



الشهر نسب التّغير الشّهرية فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1* كانون ثاني 2019 + 0.01 + 0.01 + 0.15 - 0.19 شباط 2019 - 0.05 + 0.17 - 0.57 - 0.49 آذار 2019 + 0.85 + 0.88 + 0.89 + 0.57 نيسان 2019 + 0.85 + 1.09 + 0.07 + 0.76 أيار 2019 + 0.43 - 0.14 + 1.12 + 1.89 حزيران 2019 - 0.48 - 0.34 - 1.26 - 0.01 تموز 2019 + 0.18 + 0.32 - 0.38 + 0.16 آب 2019 + 0.31 + 0.32 + 0.28 + 0.15 أيلول 2019 + 0.33 + 0.26 + 0.69 - 0.09



الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:



أيلول 2018 - أيلول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100) كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.11%، وأسعار البيض بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.56%، وأسعار الدرنيات بمقدار 2.30%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.01%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.83%.بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 5.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.68%، وأسعار الأرز بمقدار 4.28%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.51%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.28%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.73%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.أيلول 2018 - أيلول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)





تنويه:



· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.



· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.



ملاحظات:



البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، بواقع 0.69% في قطاع غزة، وبنسبة 0.26% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% في القدس J1.وأوضح الجهاز، في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ذلك يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.18%، وأسعار البيض بنسبة 1.48%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 3.23%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.22%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.93%.وأضاف: "عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2019 مع شهر أيلول/سبتمبر 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.28%، بواقع 2.33% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.62% في القدس J1، وبنسبة 1.05% في قطاع غزة".سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.34%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.86%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.21%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.67%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.27%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 2.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.55%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.97%.