مرسوم رئاسي بتكليف علي النجار عميداً للمعاهد الأزهرية خلفاً للشيخ حمتو





وأعرب النجار عن شكره لجامعة الأزهر، وكلية الدراسات المتوسطة التي يعمل بها عميداً.

خاص دنيا الوطنكلفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، د. علي النجار، عميداً جديداً للمعاهد الأزهرية، خلفاً للشيخ عماد حمتو.وقال النجار في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": وصلني مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، بتعييني عميداً للمعاهد الأزهرية، موجهاً تحياته للقيادة الفلسطينية.وأضاف: أتمنى لجميع الإخوة في الحقل التعليمي في المعهد الديني التوفيق والنجاح، وسيكون الجميع عندي بمسافة واحدة، وأعتز أنني ابن الأزهر، لأنني الوحيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يحمل شهادة الليسانس والماجستير والدكتوراة من مصر، كما حصت على أستاذ مساعد، وأستاذ دكتور من الأزهر في مصر.