شؤون فلسطينية

كحيل: الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر من التشريعية

كحيل: الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر من التشريعية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن رئيس اللجنة، حنا ناصر، أبلغ ممثلي الفصائل الفلسطينية أمس الأحد، أن الرئيس محمود عباس، سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية بينهما ثلاثة أشهر.

وقال كحيل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن ذلك سيتم عبر المراسيم الرئاسية، التي سيصدرها الرئيس عباس، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقد مع عدد من الفصائل أمس، برام الله كان إيجابياً.

وأضاف كحيل: "كافة المشاركين بالاجتماع، أكدوا أن الانتخابات حق دستوري، وليس حكراً على أحد، وموضوع الانتخابات ليس موضوعاً تقنياً بحتاً تقوم به لجنة الانتخابات، فهو يحتاج إلى بيئة مواتية توفرها الفصائل الفلسطينية". 

وتابع كحيل: "جميع الفصائل، وعدت ببذل الجهود من أجل الوصول إلى توافق يؤدي إلى انجاح العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن زيارة اللجنة لقطاع غزة، قد تكون الأسبوع المقبل.

واستطرد كحيل: "نحاول ترتيب موعد لزيارة قطاع غزة وقد يكون الأسبوع المقبل، كما أننا نجري تواصلاً مع قيادة حركة حماس من أجل ترتيب اللقاء"، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل في الوقت الراهن حواراتها مع مؤسسات المجتمع المدني.

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