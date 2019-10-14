قيادي بفتح يُهاجم السلطة: علينا عدم إضاعة الوقت مع حماس لإقناعها بانتخابات

أحمد عبد الرحمن

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

هاجم القيادي في حركة فتح، أحمد عبد الرحمن، السلطة الفلسطينية، بسبب ما أسماه "إضاعة الوقت في إجراء حوار عبثي مع حماس".



وقال عبد الرحمن لـ"دنيا الوطن": "لا أفهم إضاعة كل هذا الوقت في حوار عبثي لإقناع حركة حماس بعدم مقاطعة الانتخابات، وارتهان السلطة كلها حتى تقتنع حماس، وتعود إلى رشدها، وحماس لن تعود، ولن تشارك في أي انتخابات ولاتعوزها".



وأضاف أن البعض في السلطة، يعيش على وهم لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة، وكأنه أعمى ولا يرى إمارة حماس المُتسعة داخل الحضن الإسرائيلي، كما اتهم بعض العرب بأنهم عرابون لهذه الإمارة، متابعًا: "هذا الوضع ألقى بنا وبقضيتنا بعيدًا في الهامش والظلال، والمخرج الوحيد هو إحياء الديمقراطية في السلطة الوطنية فعلًا لا قولًا، وهذا هو الخيار الديمقراطي الذي ينقذ الفلسطينيين من الانقسام والحوار العبثي إلى الحياة الديمقراطية النظيفة بلا فساد وبلا تزوير".



وأشار إلى أن المسألة ليست قضية أولويات، فالمهم أن يصدر المرسوم الرئاسي لإجراء انتخابات وبتواريخ محددة، على أن تكون الانتخابات "تشريعية ورئاسية" ويعقبها اختيار المجلس الوطني الجديد، مبينًا في الوقت ذاته، أن هذا الطريق الوحيد الذي يعيد القضية الفلسطينية إلى الأضواء والاهتمام الدولي، لذا وفق عبد الرحمن: "يجب عدم إضاعة المزيد من الوقت حتى ترضى حماس وهي لن ترضى".