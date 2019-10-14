حملة إزالات في بلدة بيت لاهيا.. والبلدية تُوضّح تفاصيلها

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد عز الدين الدحنون، رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن البلدية نفذت عدة حملات لإزالة التعديات على الشوارع والأرصفة في البلدة.



وأشار الدحنون لـ"دنيا الوطن"، إلى أن هذه الحملة خاصة بإزالة التعديات على الأرض والمرافق التابعة للبلدية، لافتاً إلى أن هناك تجاوزات كثيرة من قبل السكان على الأرصفة.



وقال: "بدأت الحملة على الشوارع الرئيسية للبلدة ومشروع بيت لاهيا، وفي منطقة المنشية، حيث إن هذه الأرصفة للمشاة، حيث لاقت هذه الحملة إقبالاً كبيراً لدى المشاة، وأصبح هناك مساحة كبيرة من الأرصفة".



وأضاف الدحنون: "الحملة مستمرة حتى اللحظة، حيث إن هناك مرحلة ثانية من هذه الحملة، وتتضمن تفريغ الأرصفة من بعض المحلات، بحيث لا تكون مساحة الرصيف في كل بلدة بيت لاهيا أقل من متريْن".