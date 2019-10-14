الشيخ مهنئاً تونس: نتمنى لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

غرّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، صباح اليوم الإثنين، مهنئاً الشعب التونسي بالانتخابات الرئاسية.



وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هنيئا لتونس عرسها الديمقراطي، متمنين لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار" .



وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء أمس الأحد، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 76% من أصوات الناخبين.