شؤون فلسطينية

الشيخ مهنئاً تونس: نتمنى لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار

الشيخ مهنئاً تونس: نتمنى لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
غرّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، صباح اليوم الإثنين، مهنئاً الشعب التونسي بالانتخابات الرئاسية.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هنيئا لتونس عرسها الديمقراطي، متمنين لعاشقة فلسطين التقدم والازدهار" .

وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء أمس الأحد، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 76% من أصوات الناخبين.

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