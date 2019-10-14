شاهد: الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في سلوان





ووفق ما قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في فتح، منير الجاغوب عبر (تويتر)، فإن الاحتلال اعتقل أيضاً، أمين سر فتح شادي مطور وأمين سر منطقة العيسوية ياسر درويش وآخرين.





وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح في المدينة.

وأوضحت في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منزل المحافظ في بلدة سلوان واعتقلته واقتادته للتحقيق.









يتبع..



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وفق ما نقل مركز معلومات وادي حلوة.