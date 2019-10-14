قيادات بـ"حماس": مبروك لـ"فلسطين" رئيس تونس الذي يرفض التطبيع ويدعم قضيتنا

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عدد من قَيِادِيّي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تغريدات منفصلة عبر (تويتر)، فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية، بأنه دعم للقضية الفلسطينية.



وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق: "فازت تونس مجدداً، فازت ثورتها بشبابها الملهم، مبروك للرئيس قيس سعيد ثقة شعبه العظيم، مبروك لفلسطين، رئيس تونس الذي يرفض "التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ويعتبره جريمة خيانة عظمى"



بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، عبر (تويتر): "مبارك لتونس مبارك لفلسطين مبارك للدكتور قيس سعيد بفوزه بالانتخابات التونسية".



وأضاف: "وإذ نعبر عن ترحيبنا بروح الثورة وضميرها، ونعتبر ذلك دعماً لقضيتنا الفلسطينية، والقضايا العادلة، كما التهنئة موصولة للشعب التونسي الشقيق بهذه التجربة الديمقراطية الرائعة التي شكلت أملاً لكل أبناء الأمة".



كما هنأ القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، سعيد، بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية، مضيفاً: "نعبر عن ترحيبنا بفوزه".



وأضاف: "نعتبر ذلك دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة، كما نهنئ الشعب التونسي بهذه التجربة الديمقراطية الرائعة".



وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 76% من أصوات الناخبين.