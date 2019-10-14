شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وارتفاع على درجات الحرارة

طقس الاثنين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر الأراضي الفلسطينية بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الى حار نسبي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2019/10/16: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة،  ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/10/17: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين من خطر:

1- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

2- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 34-24 33-23 31-22 بيت لحم 34-24 33-23 31-22
رام الله والبيرة 33-23 32-22 30-21 طولكرم 36-25 35-24 33-22
نابلس 36-24 35-23 33-22 قلقيلية 36-25 35-24 33-22
جنين 38-24 37-23 35-22 سلفيت 34-24 33-23 31-22
طوباس 38-24 37-23 35-22 روابي 34-23 33-22 32-20
الخليل 34-24 33-23 31-22 غزه 34-24 33-24 31-22
أريحا 42-27 41-26 39-25 خانيونس 34-24 33-24 31-22
الأغوار الشمالية 40-25 39-24 37-23 رفح 35-23 34-23 32-21

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