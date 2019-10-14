طقس الاثنين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 34-24 33-23 31-22 بيت لحم 34-24 33-23 31-22 رام الله والبيرة 33-23 32-22 30-21 طولكرم 36-25 35-24 33-22 نابلس 36-24 35-23 33-22 قلقيلية 36-25 35-24 33-22 جنين 38-24 37-23 35-22 سلفيت 34-24 33-23 31-22 طوباس 38-24 37-23 35-22 روابي 34-23 33-22 32-20 الخليل 34-24 33-23 31-22 غزه 34-24 33-24 31-22 أريحا 42-27 41-26 39-25 خانيونس 34-24 33-24 31-22 الأغوار الشمالية 40-25 39-24 37-23 رفح 35-23 34-23 32-21

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الى حار نسبي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2019/10/16: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/10/17: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين من خطر:1- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.2- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي