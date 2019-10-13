إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 5 مواطنين جراء حادث تصادم مركبتين على طريق كفيرات جنوبي جنين اليوم الاحد.



ووصفت اصابات الجرحى بانها تراوحت ما بين طفيفة ومتوسطة، وعمل طاقم انقاذ مركز يعبد التابع للدفاع المدني على اخلاء المصابين وسلمهم لطاقم اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني الذي نقلهم مستشفيات المدينة.