شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق من حركة حماس على نتائج الانتخابات التونسية
رام الله - دنيا الوطن
قال عزت الرشق  عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس في أول تعقيب من حركته على الانتخابات التونسية:" نبارك للشعب التونسي الشقيق إنجاز الانتخابات الرئاسية".

وتابع الرشق  في تغريدة له عبر "تويتر" :"نبعث بخالص التهنئة والتبريك لفخامة الرئيس قيس سعيد فوزه فيها،واختيار الشعب التونسي له رئيسا للجمهورية، داعين الله تعالى له بالتوفيق في قيادة وخدمة تونس وتحقيق تطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، نقلا عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من ستة وسبعين بالمئة من أصوات الناخبين.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، حول النتائج التقريبية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، تفوق المترشح قيس سعيد بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات.

وذكرت المؤسسة، أن "منافسه نبيل القروي حصل على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين".

من جهته، وجه المرشح قيس سعيد الشكر لأنصاره على "تويتر"، وقال إن "ثقة التونسيين به لن تذهب سدى".



أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

محكمة الاحتلال تمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة للتوسع بمنع إدخال البضائع &#34;الإسرائيلية&#34;

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة للتوسع بمنع إدخال البضائع "الإسرائيلية"

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

فرص لهطول زخات من الأمطار.. تفاصيل الحالة الجوية التي تضرب فلسطين

فرص لهطول زخات من الأمطار.. تفاصيل الحالة الجوية التي تضرب فلسطين

الأشغال الشاقة وغرامة مالية على متهم بزراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بنابلس

الأشغال الشاقة وغرامة مالية على متهم بزراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

محكمة الاحتلال تمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

إصابات جراء حادث سير جنوب جنين

الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة للتوسع بمنع إدخال البضائع &#34;الإسرائيلية&#34;

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة للتوسع بمنع إدخال البضائع "الإسرائيلية"

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

الأشغال الشاقة وغرامة مالية على متهم بزراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بنابلس

الأشغال الشاقة وغرامة مالية على متهم بزراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بنابلس

اشتية: يجب محاربة ظاهرة العنف في أراضي الـ 48

اشتية: يجب محاربة ظاهرة العنف في أراضي الـ 48

منوعات

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

حماقي يكسر قواعد &#34;ذا فويس&#34; وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

عربي

إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها.. ومؤشرات بتصدر قيس سعيد النتائج

مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها.. ومؤشرات بتصدر قيس سعيد النتائج

مباحثات قطرية – كورية جنوبية رفيعة المستوى لمناقشة التعاون الاقتصادي

مباحثات قطرية – كورية جنوبية رفيعة المستوى لمناقشة التعاون الاقتصادي

مصر تعلن استياءها من 3 دول بسبب سد النهضة

مصر تعلن استياءها من 3 دول بسبب سد النهضة