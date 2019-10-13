أول تعليق من حركة حماس على نتائج الانتخابات التونسية

وتابع الرشق في تغريدة له عبر "تويتر" :"نبعث بخالص التهنئة والتبريك لفخامة الرئيس قيس سعيد فوزه فيها،واختيار الشعب التونسي له رئيسا للجمهورية، داعين الله تعالى له بالتوفيق في قيادة وخدمة تونس وتحقيق تطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، نقلا عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من ستة وسبعين بالمئة من أصوات الناخبين.





وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، حول النتائج التقريبية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، تفوق المترشح قيس سعيد بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات.





وذكرت المؤسسة، أن "منافسه نبيل القروي حصل على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين".





من جهته، وجه المرشح قيس سعيد الشكر لأنصاره على "تويتر"، وقال إن "ثقة التونسيين به لن تذهب سدى".