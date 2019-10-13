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شؤون فلسطينية

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل

ضبط وإتلاف 5 أطنان من اللحوم المجمدة جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت مديرية صحة جنوب الخليل بالتعاون مع اللجنة المشتركة 5 أطنان من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في منطقة دير سامت غرب دورا جنوب الخليل.

وأضاف مدير صحة جنوب الخليل د. عفيف العطاونة، أن هذا الضبط والإتلاف جرى مساء اليوم الأحد، بالتعاون والتنسيق مع نيابة الجرائم الاقتصادية ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والشرطة والأمن الوطني.

وأشار إلى إن مصدر هذه اللحوم غير معروف، مضيفا أنه جرى إحالة التجار إلى النيابة للسير في القصية وفق القانون.

وأكد أن وزارة الصحة والجهات الشريكة ستعمل كل ما بوسعها للحفاظ على السوق الفلسطينية، والتأكد من سلامة ومأمونية الأغذية المعروضة للمواطنين

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