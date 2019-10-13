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الأردن تطلب من إسرائيل إطلاق سراح مواطنين معتقلين لديها

الأردن تطلب من إسرائيل إطلاق سراح مواطنين معتقلين لديها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار جهودها الحثيثة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة عبد الباقي وعبد الرحمن مرعي المعتقلين لدى إسرائيل.

وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أن "سفيرنا في تل أبيب وبتوجيه من الوزارة طالب من الجانب الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن المواطنين وتسهيل مهمة عودتهما إلى المملكة بأسرع وقت ممكن" وفق "بترا".

وأضاف، أن "سفيرنا جدد رفض المملكة لقرار السلطات الإسرائيلية توقيفهما إداريا"، موضحا أن الوزارة وفي إطار متابعتها اليومية لاعتقال هبة وعبد الرحمن، أوعزت إلى السفارة للقيام بزيارات دورية لهما.

وتابع القضاة، إن "هبة لا زالت على إضرابها عن الطعام، الأمر الذي يجعل ضرورة الإفراج الفوري عنها أكثر إلحاحا".

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت هبة عبد الباقي، في 20 أغسطس الماضي، خلال زيارة لعائلتها في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأحالت إسرائيل المواطنة الأردنية إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر، وهو إجراء عرفي عسكري تلجأ إليه المحاكم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ عهد الانتداب البريطاني.

ودخلت هبة في إضراب مفتوح عن الطعام بعد قرار الاعتقال الإداري، وطرأ تراجع على حالتها الصحية وفقا لهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية.

فيما تم اعتقال عبد الرحمن مرعي، يوم 2 سبتمبر الماضي، أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه بالضفة الغربية، وتقول تقارير إعلامية إنه يعاني من سرطان الدماغ، وسبق أن خضع لعدة عمليات جراحية خلال السنوات الماضية.

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