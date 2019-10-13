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إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قارب مطاطي صغير قبالة السواحل الغربية لليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات، العميد أيوب قاسم، إن "دورية للقوات الخاصة البحرية تمكنت صباح اليوم الأحد من إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي من بينهم 14 امرأة و4 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي صغير الحجم يكتظ بأكثر من قدرته توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق" وفق "روسيا اليوم"​​​.

وأكد أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي أربعة أميال من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري (شرق العاصمة طرابلس)، وتم جر القارب من قبل الدورية إلى مقر شاطي معسكر تاجوراء البحري حيث مقر القوات الخاصة".

وأضاف الناطق باسم القوات البحرية الليبية "قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية والغذائية اللازمة"، مشيرا إلى أن "المهاجرين يتواجدون في المعسكر وتمت مخاطبة جهات الاختصاص من جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بغرض استلامهم".وأوضح قاسم أن "المهاجرين غير الشرعيين ينتمون لجنسيات إفريقية عدة غالبيتهم من غانا ومنهم من نيجيريا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو".

وذكر قاسم أنه "حتى الآن، لا تجاوب من جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية،  وسيتم في حال تعذر تسليمهم إخلاء سبيلهم".

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