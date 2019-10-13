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مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها.. ومؤشرات بتصدر قيس سعيد النتائج

مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها.. ومؤشرات بتصدر قيس سعيد النتائج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن غلق مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019 مساء الأحد، فيما سجلت عددا من الخروقات في مدينة بنزرت شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام، أن ائتلاف "شركاء من أجل نزاهة الانتخابات"، أعلن عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات تراوحت بين تواصل الحملة الانتخابية ومحاولة التأثير على الناخبين وممارسة العنف أحيانا.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا، فيما خصص توقيت استثنائي لبعض المراكز في عدد من المناطق في أنحاء مختلفة من البلاد وفق "روسيا اليوم".

وأشارت ممثلة جمعية "أحب بنزرت" سارة البجاوي، إلى أنها شهدت مخالفات تمثل بعضها في تعليق صور أحد المترشحين قرب المقاهي المجاورة لمراكز الانتخابات ورصد سيارة تحث نسوة على التصويت لمرشح وانتظارهن إلى حين مغادرة المركز.

وأكدت البجاوي رصد أطفال داخل أحد المراكز يحملون صورا لأحد المترشحين، وكذلك رصد أحد الأشخاص يقوم بتوزيع ظروف مغلقة في محيط المراكز، وجرى الإبلاغ عن شخص يحمل عصا في أحد المراكز في حالة غير طبيعية داعيا الناخبين إلى التصويت لأحد المترشحين.

من جانب آخر، شهدت الهيئة الفرعية عددا من المخالفات منها وضع مكان الاقتراع في مكان مكشوف قابل للمراقبة وكذلك ترك الصناديق دون مراقبة، كما تم رصد ما يسمى بـ"الورقة الدوارة" في أحد المراكز ورفع تقرير بخصوصها.

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