مستوطنون يعتدون على مزارعين غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب المزارع فضل أحمد حمدان (60 عاما) من سكان قرية الجبعة غربي بيت لحم، إثر اعتداء مستوطنين عليه اثناء قطفه الزيتون في أرضه.



وهاجم عدد من مستوطني احدى البؤر الاستيطانية المقامة غربي بيت لحم، مجموعة من المزارعين اثناء قيامهم بقطف ثمار زيتونهم في اراضي قرية الجعبة، في محاولة منهم لطردهم من اراضيهم، ما أسفر عن إصابة المواطن حمدان بحجر في رأسه، حيث نقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.