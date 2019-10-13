فرص لهطول زخات من الأمطار.. تفاصيل الحالة الجوية التي تضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي ليث العلامي :"إن حالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر على فلسطين اعتباراً من يوم غدٍ الأثنين وحتى الأربعاء".
وأوضح أنه سيكون هناك ظهور للسُحب على إرتفاعات عالية ومتوسطة ، سيتخللها سحب ركامية محلية ماطرة أحياناً خاصة بعد الظهر، وبالتالي ، تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية جغرافياً ، ولايمكن تحديد أماكن هطول الأمطار بدقة نتيجة ذلك.
وأشار الى أنه قد تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحياناً ضمن نطاقات جغرافية ضيقة .
وختم حديثه من المتوقع أن تنشط الرياح أحياناً تعمل على إثارة الغبار والأتربة.
قال الراصد الجوي ليث العلامي :"إن حالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر على فلسطين اعتباراً من يوم غدٍ الأثنين وحتى الأربعاء".
وتابع في تصريحات صحفية عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" تتميز هذه الأحوال بارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الأجزاء الشرقية من فلسطين ، بينما لا يتوقع أن تتغير الحرارة في السواحل وقطاع غزة .
وأوضح أنه سيكون هناك ظهور للسُحب على إرتفاعات عالية ومتوسطة ، سيتخللها سحب ركامية محلية ماطرة أحياناً خاصة بعد الظهر، وبالتالي ، تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية جغرافياً ، ولايمكن تحديد أماكن هطول الأمطار بدقة نتيجة ذلك.
وأشار الى أنه قد تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحياناً ضمن نطاقات جغرافية ضيقة .
وختم حديثه من المتوقع أن تنشط الرياح أحياناً تعمل على إثارة الغبار والأتربة.
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