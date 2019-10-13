شاهد: اللقطات الأولى لناقلة النفط الإيرانية المتعطلة بالبحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة "الإخبارية" السعودية، لقطات أولية للسفينة الإيرانية، التي تعطلت في البحر الأحمر، حيث تسبب العطل في حدوث تسرب نفطي.وقالت قناة "العربية"، اليوم الأحد، إنها حصلت على صور لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي"، التي تعرضت، لحادث الجمعة الماضي، في البحر الأحمر، بينما أظهرت الصور آثار نفط في عرض البحر الأحمر.وأوضحت إن كسر في مقدمة السفينة تسبب في التسرب النفطي، وفقا لما ذكره قائدها، الذي أبلغ حرس الحدود السعودي، بينما نقلت العربية عن مراسلها، تأكيده أن سفينة النفط الإيرانية "سابيتي" تقف على بعد ميلين من السفينة الإيرانية "سافيز".ولفت حرس الحدود السعودي، أمس السبت، إلى إن الناقلة الإيرانية "سابيتي"، التي تعطلت في البحر الأحمر، تعرضت لكسر، مؤكدا التزام وحرص السعودية على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لهذا الأمر.وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أمس السبت، أن التسرب توقف من ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم صاروخي على ما يبدو في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية وأنها تتجه إلى الخليج.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة "سابيتي" هوجمت، أمس الجمعة، في واقعة ستعزز إذا تبين صحتها الشقاق في منطقة شهدت هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية منذ مايو/أيار، وفقا لـ"رويترز".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها، ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي جاء في أعقاب هجمات على ناقلات في الخليج في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران إضافة إلى هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/ أيلول.