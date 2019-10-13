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مباحثات قطرية – كورية جنوبية رفيعة المستوى لمناقشة التعاون الاقتصادي

مباحثات قطرية – كورية جنوبية رفيعة المستوى لمناقشة التعاون الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التعاون الاستراتيجي القطرية – الكورية الجنوبية، رفيعة المستوى، جلستها الجديدة في الدوحة، لأول مرة منذ 3 سنوات، لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال اللقاء، الذي شارك فيه، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي سونغ يون مو، اتفق الطرفان، على توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي، بما في ذلك بمجال الغاز الطبيعي المسال، ومجالات الطاقة المتجددة، مثل الشبكات الذكية والطاقة الشمسية أيضا بحسب"وكالة يونهاب".

واتفقت الدولتان، على التعاون من أجل زيادة مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع توسعة مطار الدوحة، وبناء محطة لتوليد الطاقة ومشروع تنمية الموارد، والعمل في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك البحرية والرعاية الصحية والتعليم.

كما تم الاتفاق كذلك، على تعزيز التعاون الموجه للاستجابة للثورة الصناعية الرابعة، من خلال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ويخطط الجانبان، للتعاون في مجالات المدن والمزارع الذكية، والتعليم الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لكوريا الجنوبية.

وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم، للتعاون في إنتاج الطاقة الحرارية والمتجددة، ومعدات المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى هامش الاجتماع، عقد منتدى الأعمال وجلسات استشارية بمشاركة 18 شركة كورية جنوبية و50 شركة قطرية.

ومن المتوقع عقد الدورة السادسة لاجتماع لجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى في كوريا الجنوبية في عام 2020.

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