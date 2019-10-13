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الانتخابات التونسية: الإقبال بلغ 39.2% حتى الثالثة عصرا

الانتخابات التونسية: الإقبال بلغ 39.2% حتى الثالثة عصرا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن نسبة إقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية حتى الثالثة عصرا بلغت 39.2% داخل تونس.

واقتراع اليوم الأحد هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع وفق"سبوتنيك"

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو/ تموز عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع. وكان الراحل أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد تحول البلاد إلى الديمقراطية الذي بدأ في 2011.

ويشير انخفاض نسبة الإقبال على التصويت ورفض الساسة المعروفين والأحزاب التقليدية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى الاستياء من أحوال السياسة التونسية.

وقالت نجوى "لم أصوت في الدور الأول وانتخابات البرلمان لكني اليوم أصوت لدعم مرشح يكون رئيسا لكل التونسيين ويكون عادلا

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