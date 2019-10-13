دولي

خامنئي يُهدد: سَيَندَم أي مُعتدٍ يُهاجم إيران

خامنئي يُهدد: سَيَندَم أي مُعتدٍ يُهاجم إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن انتهاء الحرب في اليمن، يمكن أن يكون له تبعات إيجابية في المنطقة.

وقال خامنئي: إن إيران "لن تبدأ حرباً؛ لكن المعتدين سيندمون إن تحركوا ضد بلاده". مضيفاً أن "دولاً معينة بالمنطقة تلتزم بأوامر الولايات المتحدة".

وقال خامنئي اليوم الأحد: إن دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة "تحت إرادة الولايات المتحدة"، محذراً من أن أي مهاجم سوف يندم على اتخاذ إجراء ضد إيران"، وفقاً لما ذكره التليفزيون الحكومي وفق (سبوتنيك).

وقال خامنئي لرئيس الوزراء الباكستاني الزائر عمران خان "ليس لدينا أي دافع لأن نكون عدائيين مع هذه الدول، لكنها تحت إرادة الولايات المتحدة في العمل ضد إيران... أي معتد سوف يندم على مهاجمة إيران".

وأضاف خامنئي: "إنهاء الحرب في اليمن، سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة".

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