شاحنة إسرائيلية حاولت نقل 28 طنًا من النفايات السامة إلى شمال الضفة

رام الله - دنيا الوطنحاولت اليوم الأحد، شاحنة إسرائيلية، نقل 28 طنًا من النفايات السامة لشمال الضفة الغربية.وقامت مديرية الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، بالتنسيق مع مكتب سلطة جودة البيئة في سلفيت ونابلس، بضبط شاحنة إسرائيلية قاطرة ومقطورة، تحمل 28 طنًا من النفايات المنزلية القادمة من إسرائيل في بلدة جماعين.وأشاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بجهود كل من الضابطة الجمركية وسلطة جودة البيئة، وهيئة الشؤون المدنية، للوصول إلى هذه الشاحنة، مؤكدًا أن المؤسسات الأمنية والرسمية لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المحاولات الدائمة لنقل النفايات والسموم القاتلة من داخل إسرائيل أو المستوطنات إلى المناطق الفلسطينية.وأفاد مدير مكتب سلطة البيئة في سلفيت، مروان أبو يعقوب، أنه تم ضبط الشاحنة، وتسليمها بحمولتها إلى هيئة الشؤون المدنية في سلفيت للتعامل معها، وفق الأصول والقانون.وكانت في وقت السابق، اليوم الأحد، أكدت رئيس سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أن مستوطنًا إسرائيليًا، عمد خلال الفترة الماضية، على تهريب نفايات إلكترونية وكهربائية، بهدف إحراقها بمنطقة جنوب الخليل.وقالت الأتيرة لـ"دنيا الوطن": إن هذا المستوطن عمل على ذلك أمام أعين الإدارة المدنية، والجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم معرفة اسم هذا المستوطن، وسيتم ملاحقته خلال الفترة المقبلة.وأوضحت، أن المستوطن الإسرائيلي، استغل بعض المتعاونين، والخارجين عن القانون، من أجل تهريب تلك النفايات، ومن ثم حرقها، لافتة إلى أنه من المعروف بأن حرق أسلاك الكهرباء على سبيل المثال، يصدر روائح سامة، تؤثر على البيئة والهواء والمياه، وكذلك التربة.