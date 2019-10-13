دولي

شاهد: لقطات تظهر حجم الدمار الناتج عن إعصار "هاجيبيس" في اليابان

شاهد: لقطات تظهر حجم الدمار الناتج عن إعصار "هاجيبيس" في اليابان
رام الله - دنيا الوطن
ضرب الإعصار "هاجيبيس" اليابان، وخصوصا العاصمة طوكيو، متسببا في فيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة أسفرت عن مقتل 18.

ووقعت العديد من انزلاقات التربة، أحدها في منطقة غونما شمال طوكيو، وأحصت السلطات إصابة أكثر من ثمانين شخصا.

كذلك، اعتبر ستة أشخاص مفقودين بينهم ثلاثة في سيارة حملتها المياه بعد انهيار جسر في منطقة ناغانو بحسب "سبوتنيك".

وذكرت الحكومة أنها أرسلت نحو 27 ألفا من قوات الدفاع الذاتي وعمال الإطفاء والشرطة وخفر السواحل لإنقاذ العالقين في مقاطعة ناجانو بوسط البلاد وغيرها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 18 شخصا لاقوا حتفهم في مناطق من بينها تشيبا وجونما وكاناجوا وفوكوشيما بمحيط طوكيو.

وقالت إن 13 شخصا اعتُبروا في عداد المفقودين صباح اليوم الأحد مضيفة أن الحجم الكامل للأضرار لم يتكشف لأنها واسعة ولا تزال الكثير من المناطق مغمورة بالمياه.

وذكرت الحكومة إن الكهرباء انقطعت عن نحو 425 ألف منزل مما أثار المخاوف من تكرار انقطاع للكهرباء دام لأسابيع بعد إعصار آخر اجتاح شرق طوكيو الشهر الماضي.

وكانت السلطات أصدرت نصائح وأوامر لإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء مختلفة من اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن حوالي 150 شخصا أصيبوا حتى الآن.

وأعلنت الحكومة إن الإعصار هاجيبيس ربما يكون أقوى عاصفة تهب على طوكيو منذ عام 1958 وإنه سجل رقما قياسيا في هطول الأمطار بمناطق كثيرة منها بلدة هاكونه الشهيرة الذي بلغ فيها تراكم مياه الأمطار 939.5 ملليمتر على مدار 24 ساعة..

وكان الإعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، وصل إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء أمس السبت. وهز زلزال بقوة 5.7 درجة طوكيو بعدها بوقت قصير.

 


 


 


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