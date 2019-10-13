شاهد: استمرار تجهيز المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة

يتواصل التجهيز لانشاء المستشفى الأمريكي، شمال قطاع غزة، وسط رفض فلسطيني رسمي للمستشفى وما يصدر عن الادارة الأمريكية من قرارات.وانتشرت مساء اليوم، العديد من الصور تظهر التجهيزات القائمة لانشاء المستشفى، والتي أتت بعد تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل برعاية مصرية أممية، وبتمويل قطري.وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من مشروع إنشاء المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة، معتبرة إياه محاولة لتبييض صورة الاحتلال الإسرائيلي الملطخة بدماء الفلسطينيين، وخطوة مخطط لها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بشكل نهائي وتام، من خلال منع أي تواصل على أي صعيد بين أبناء الشعب الفلسطيني في شقي الوطن، وفق تعبيرها.وأضافت الصحة، أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتجزئتها، وخلق مبررات إضافية لصنع دويلة في قطاع غزة تكون على حساب التاريخ والحقوق الفلسطينية، متابعة: "مشروع المستشفى الأمريكي بغزة ليس بريئاً وأهدفه خطيرة".في حين تقول حركة حماس: إن المستشفى الأمريكي جزء من الضغط على الاحتلال، مشيرة إلى أن حماس توافقت مع الفصائل الفلسطينية بشأنه.وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، أن المستشفى تقوم على إدارته مؤسسة خيرية أمريكية لا علاقة لها بالحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن الفنيين والأمن سيكونون من قطاع غزة.