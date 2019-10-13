اشتية: يجب محاربة ظاهرة العنف في أراضي الـ 48

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، خلال استقباله، وفداً من بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية في القدس، على رأسه الأب عطا لله مخولي، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في كفر ياسيف، على ضرورة محاربة ظاهرة العنف بأراضي الـ 48.



وبحث اشتية مع الوفد، إمكانيات تضافر الجهود بين رجال الدين، والفعاليات العربية، وكل الحريصين من الشعب الفلسطيني في أراضي الـ 48، لمحاربة ظاهرة العنف التي تعصف بأبناء الشعب الفلسطيني في المدن والبلدات والقرى، معتبراً أنها ظاهرة مقلقة، وتستهدف ضرب النسيج المجتمعي لأهلنا هناك، وفق تعبيره.



واشار اشتية إلى ضرورة تعزيز التواصل بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته أينما تواجدوا، معرباً عن فخره واعتزازه بالتسامح والتعايش والمحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه واتجاهاته.



من جانبه، نقل الوفد تحيات المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لرئيس الوزراء، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتواصل.