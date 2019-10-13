كيف قُتلت "هفرين خلف" المُعارضة للسياسة التركية؟

هفرين خلف

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول في الخارجية الأميركية، الأحد: إن بلاده تدين بأقصى لهجة، الإعدامات وقتل المدنيين والسجناء على يد القوات التركية، مبينًا أنهم يحققون في هذا الأمر.



ووفق (العربية.نت) فقد أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن بلاده تابعت بقلق بالغ تقارير عن مقتل السياسية الكردية، هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن الولايات المتحدة، اطلعت على تقارير عن مقتل هفرين، ومقاتلين أكراد أسرى، مضيفًا: "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ، وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية".



كما أكد أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى، وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.



وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة إعدام هفرين خلف، رئيسة حزب سوريا المستقبل، التي صفيت السبت، من ضمن 9 مدنيين، قتلوا على يد عناصر من فصيل مسلح قالت (العربية): إنه موالٍ لتركيا.



وكان مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أفاد في بيان له السبت أنه بعد استهداف سيارة المسؤولة الحزبية "تم إعدامها برفقة سائقها".