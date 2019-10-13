السنوار: موضوع مستشفى رفح ضمن أولويات عملي

يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن موضوع إقامة مستشفى في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، هو من ضمن أولويات عمله بمكتبه.



وقال السنوار، خلال لقاء موسع مع المخاتير والوجهاء في مدينة رفح: إن البدء في الخطوة الأولى لإقامة وحدة الطوارئ بمستشفى رفح الطبي قبل بداية العام الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي خطوة مبدئية، ستليها عدة خطوات.



وأشار السنوار إلى أنه تم بذل جهود كبيرة مع جهات دولية عديدة لبناء مستشفى في رفح، مؤكدًا أن هذا الموضوع، هو ضمن أولويات عمله بمكتبه.