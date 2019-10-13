زياد النخالة يَصل القاهرة بدعوة مصرية لبحث الملفات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من الجانب المصري، لبحث العديد من الملفات.



وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب: إنه وبدعوة من المسؤولين المصريين، وصل الأمين العام للحركة، زياد النخالة إلى القاهرة اليوم، على رأس وفد يضم عضو المكتب السياسي محمد الهندي، موضحًا أنه من المقرر، أن يصل باقي أعضاء الوفد القادمين من غزة في وقت لاحق.



وأكد شهاب، أن زيارة وفد الجهاد الإسلامي إلى القاهرة من أجل التباحث مع المسؤولين المصريين، حول مستجدات الوضع الفلسطيني، وترسيخ العلاقات مع مصر، وفق ما نقلت قناة (الغد).