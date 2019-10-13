معايعة: فلسطين تَحظى بموسم سياحي مُميز ونسبة الإشغال الفندقي ببيت لحم 100%

محافظة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة على تميز القطاع السياحي الفلسطيني، في جذب انتباه وفود سياحية إضافية؛ ليكون هذا العام عاماً مميزاً من حيث أعداد الوفود السياحية، التي تزور فلسطين مما ساهم بتحقيق نسبة 100% في الأشغال الفندقي لدى فنادق محافظة بيت لحم.



جاءت أقوال الوزيرة معايعة، خلال استقبالها لرئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة، طوني خشرم، وأعضاء الجمعية، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.



ورحبت الوزيرة معايعة، بخشرم وأعضاء الجمعية، مؤكدة على ضرورة الشراكة بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص والتي ترجمت من خلال النجاح الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة الفلسطيني هذه الأيام، هذا النجاح، الذي عمل على جذب انتباه آلاف الوفود السياحية.



وتحدثت معايعة عن التطبيق الإلكتروني، والذي تعمل طواقم وزارة السياحة والآثار عليه من أجل تنظيم زيارة كنيسة المهد ومغارة الميلاد، وخصوصاً في ظل الأزمات الكبيرة والاكتظاظ الذي تشهده الكنيسة في الفترة الأخيرة، مما يضطر السائح للانتظار لأكثر من 3 ساعات في بعض الأوقات لزيارة مغارة الميلاد.



وتحدثت معايعة عن التطورات والنجاحات التي حققها القطاع السياحي الفلسطيني على المستوى المحلي والعالمي، وخصوصاً في مجال تثبيت اسم فلسطين على الخارطة السياحية العالمية، فأضحى السائح يأتي إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومواصلات ومتاجر التحف الشرقية، ومطاعم وغيرها الكثير.



وأكدت معايعة استمرار الوزارة في سياسة تطوير العلاقة والشراكة مع المؤسسات الدولية السياحية، هذه العلاقات والتي ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام القطاع السياحي الفلسطيني واحداث شراكات مع القطاعات السياحية الأخرى من حول العالم لاجتذاب وفود سياحية جديدة لفلسطين، ولتعريف دول العالم بصورة ما تقوم به في الوزارة من فعاليات ومشاريع وبرامج وانشطة تعمل على تطوير قطاع السياحة ورفع مستوى الاداء وتعظيم للإيرادات، ليكون هذا القطاع الحيوي أحد اهم ركائز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.



وتحدثت عن أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الفلسطيني، مما يساهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الناجحة، وعائد استثماري مجزٍ ومهم لهذا النوع من الاستثمارات.



ومن جهته، قدم خشرم الشكر للوزيرة معايعة على النجاح الكبير الذي يحظى به القطاع السياحية، وفي ظل نسبة إشغال حوالي 100% لدى فنادق محافظة بيت لحم، علاوة على مشاهدة الأفواج السياحية تتجول في شوارع مدينة بيت لحم، مما يعطي صورة واضحة على قوة القطاع السياحي الفلسطيني والثقة الكبيرة والصورة الرائعة التي يعطيها للسائح القادم لزيارة فلسطين، بأن فلسطين تمتلك الشيء الكثير من البنية التحتية السياحية والمواقع السياحية، وقادرة على جذب انتباه الوفود السياحية من مختلف دول العالم.