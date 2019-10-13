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السيسي: سبب الأزمة السورية أهلها

السيسي: سبب الأزمة السورية أهلها
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن من لا يمتلك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً، مؤكداً أن السوريين هم سبب تدمير بلادهم.

وأكد السيسي، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، على أن ما يحدث في سوريا الآن السبب الرئيسي فيه، هم أهلها الذين أشعلوا الموقف، وتسببوا في سقوط بلدهم، مشدداً على عدم المساس بمؤسسات البلد، كون ذلك يؤدي إلى سقوط أي وطن، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف الرئيس المصري، أن بلاده "ملتزمة بالموقف العربي الموحد بشأن رفض التدخل في سوريا"، مشيراً إلى "قرار الجامعة العربية الذي دان التوغل التركي في شمال سوريا".

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