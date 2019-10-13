شؤون فلسطينية

دغمش: سيتم إعادة إدخال إطارات السيارات لغزة عبر إسرائيل قريبًا

دغمش: سيتم إعادة إدخال إطارات السيارات لغزة عبر إسرائيل قريبًا
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت شركة دغمش لبيع إطارات السيارات في قطاع غزة، أن الساعات الماضية، كانت حاسمة في سبيل حل أزمة استيراد الإطارات.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد تجار إطارات السيارات بغزة، طرزان دغمش: إن قيادات في السلطة الفلسطينية، وكذلك وزارة النقل والمواصلات برام الله، تدخلوا بهدف إعادة إدخال إطارات السيارات من قبل الجانب الإسرائيلي، بعد أشهر من وقف توريدها.

وأوضح دغمش، أن تلك الشخصيات طلبت من شركات الإطارات بياناتها المُحدثة حتى يتم إدخال الإطارات من جديد إلى قطاع غزة، موضحًا أن هذا الحل سيكون له أثر جيد على سوق الإطارات، وكذلك لمواجهة احتكار شركة أبو عبيدة عبد العال لسوق الإطارات، وفق تعبيره.

وأضاف: "يوجد بضاعة محجوزة لمعظم شركات الإطارات لدى الجانب الإسرائيلي، نحن طالبنا بردها إلى أصحابها بغزة"، متابعًا: "الإخوة برام الله قالوا لنا إنه بعد انتهاء الأعياد اليهودية، سيتم إعادة توريد الإطارات من جديد، وهذا سينعكس إيجابًا على أسعار الإطار الواحد حيث من المفترض أن يعود سعر الإطار إلى 120 شيكلًا للمستهلك، بدلًا من 255 شيكلًا".

وأشار إلى أن شركات الإطارات بغزة، قررت عدم الشراء من شركة عبد العال، والانتظار حتى انتهاء الأعياد اليهودية للشراء من الجانب الإسرائيلي، موضحًا في الوقت ذات أن الفعاليات الاحتجاجية مستمرة، بما فيها الإضراب عن العمل.

ولفت دغمش، إلى أن الإضراب سيكون يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً، وقد يتم التصعيد حتى الإغلاق الكامل لعدة أيام.

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