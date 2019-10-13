عاجل

  • دغمش: سيتم إعادة إدخال إطارات السيارات لغزة عبر إسرائيل قريبًا

دولي

ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط بالمعارك على الحدود السورية مع تركيا

ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط بالمعارك على الحدود السورية مع تركيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدم تورط الولايات المتحدة في القتال العنيف على طول الحدود التركية غاية في الحكمة، مؤكدا أن هناك من يدفع لانخراط واشنطن في حروب الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه في (تويتر)، قال فيها: "من الذكاء أن لا نكون منخرطين في القتال على الحدود التركية من أجل التغيير. أولئك الذين دفعونا خطأ إلى حروب الشرق الأوسط ما زالوا يدفعون لذلك. ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه. لماذا لا يطلبون إعلان الحرب؟".

وتساءل ترامب: "هل تتذكرون قبل عامين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد في جزء من سوريا؟ أراد الكثير من الناس أن نقاتل مع الأكراد ضد العراق، الذي قاتلنا للتو من أجله. قلت لهم لا، ووقف الأكراد المعركة مرتين. الآن نفس الشيء يحدث مع تركيا"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "الأكراد وتركيا يقاتلون لسنوات عديدة. تعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني أسوأ الإرهابيين على الإطلاق. قد يرغب الآخرون في المجيء والقتال من أجل جانب أو آخر. دعهم! نحن نراقب الوضع عن كثب.. حروب لا تنتهي!".

وقال: نبحث مع السيناتور ليندسي غراهام والعديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون، سبل فرض عقوبات قوية على تركيا. الخزانة مستعدة لذلك، قد يتم السعي للحصول على تشريعات إضافية. هناك إجماع كبير على هذا. لقد طلبت تركيا عدم القيام بذلك. ابقوا مترقبين!".

أخبار ذات صلة

أردوغان: حظر بيع الأسلحة من قبل الدول الغربية لن يوقف عملياتنا بسوريا

أردوغان: حظر بيع الأسلحة من قبل الدول الغربية لن يوقف عملياتنا بسوريا

خامنئي للحرس الثوري: ابتكروا أسلحة متطورة وحديثة

خامنئي للحرس الثوري: ابتكروا أسلحة متطورة وحديثة

مقتل 18 يابانياً وفقدان آخرين جراء إعصار ضرب طوكيو

مقتل 18 يابانياً وفقدان آخرين جراء إعصار ضرب طوكيو

إيران تكشف عن رسالة ولي العهد السعودي

إيران تكشف عن رسالة ولي العهد السعودي

11 قتيلا في إعصار ضرب اليابان

11 قتيلا في إعصار ضرب اليابان

ترامب يقرر صرف 50 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في سوريا

ترامب يقرر صرف 50 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في سوريا

وزارة الدفاع التركية تُعلن السيطرة على &#34;رأس العين&#34;

وزارة الدفاع التركية تُعلن السيطرة على "رأس العين"

فرنسا تعلّق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا

فرنسا تعلّق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع عورتاني العلاقة التي تجمع بين وزارتي الحكم المحلي والتربية

الصالح يبحث مع عورتاني العلاقة التي تجمع بين وزارتي الحكم المحلي والتربية

الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

بيوم البيئة العربي.. البيئة: نفاياتنا ثروة مُهدرة

بيوم البيئة العربي.. البيئة: نفاياتنا ثروة مُهدرة

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

النائب العام: الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة

النائب العام: الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة

محافظ القدس: المسجد الأقصى من أهم الثوابت الفلسطينية

محافظ القدس: المسجد الأقصى من أهم الثوابت الفلسطينية

منوعات

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

حماقي يكسر قواعد &#34;ذا فويس&#34; وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

عربي

قطر تُوضح أسباب تحفظها على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا

قطر تُوضح أسباب تحفظها على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا

ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها