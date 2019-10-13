شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع عورتاني العلاقة التي تجمع بين وزارتي الحكم المحلي والتربية

الصالح يبحث مع عورتاني العلاقة التي تجمع بين وزارتي الحكم المحلي والتربية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح في مكتبه وزير التربية مروان عورتاني، وبحثا العلاقة التكاملية والتعاونية التي تجمع بين وزارتي الحكم المحلي والتربية موكدان أهمية التعاون والشراكة بين الطرفين من أجل متابعة احتياجات المواطنين والطلبة على حد سواء والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى متابعة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وركزا خلال الاجتماع على بحث مجال التعاون لدعم الهيئات المحلية بالمدارس، وتعاون الهيئات مع مجالس أولياء الأمور، إضافة إلى تحفيز العمل الطوعي وضرورة إشراك طلبة المدارس في إطار التعاون مع بقية الوزارات ذات العلاقة مثل وزراتي الزراعة والصحة.

كما تم خلال اللقاء بحث مشاركة وزارة الحكم المحلي في المؤتمر الذي ستعقده وزارة التربية لمجالس أولياء أمور الطلبة وضرورة استمرار التنسيق والتواصل المشترك بينهما. وتضافر جهود دور المحافظات والهيئات المحلية بالشراكة مع مجالس أولياء الأمور والحفاظ على سير العملية التعليمية من أجل خدمة الطلبة.

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