دولي

أردوغان: حظر بيع الأسلحة من قبل الدول الغربية لن يوقف عملياتنا بسوريا

أردوغان: حظر بيع الأسلحة من قبل الدول الغربية لن يوقف عملياتنا بسوريا
قوات الجيش التركي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن قواته سيطرت على "عين العرب" وتحاصر منطقة "تل أبيض".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول): أن حظر بيع الأسلحة لتركيا من قبل الدول الغربية، "لن يوقف عملياتنا في سوريا".

وأعلن أردوغان عن مقتل اثنين من الجنود الأتراك، و16 من أفراد الجيش الوطني السوري، خلال العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا.

وأعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان يوم السبت، أن "فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا". 

وأوضحت الوزارتان في بيان: أن "مفعول هذا القرار فوري"، لافتتين إلى أن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019  في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد"، كما نقل راديو (مونت كارلو).



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