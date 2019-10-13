رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت

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رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، التي دعا فيها إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.



وقال رأفت في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذه التصريحات تعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية، ونهجها الخطير الذي يسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، وتأتي ضمن مسلسل من الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد كل ماهو فلسطيني ومقدس".



وأكد رأفت على استمرار القيادة الفلسطينية في التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية من أجل وضع حد لسياسة وإجراءات الحكومة الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والضغط باتجاه تنفيذ القرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وتجسيد الدولة

الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو بعاصمتها القدس الشرقية.



وفي نهاية تصريحه، دعا رأفت المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وعدم إدارة الظهر للمظلومين والمنكوبين في العالم والعمل لفرض عقوبات على إسرائيل؛ لإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.