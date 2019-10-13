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ما قصة الرائحة الغريبة التي انبعثت من شمال قطاع غزة صباح اليوم؟

ما قصة الرائحة الغريبة التي انبعثت من شمال قطاع غزة صباح اليوم؟
ارشيفية وليس لها علاقة بالموضوع
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
اشتكى عدد من المواطنين، صباح اليوم الأحد، من انبعاث روائح غريبة في مناطق شمال قطاع غزة، وتحديدًا بيت حانون، وبيت لاهيا، وجباليا.

وتعيقبًا على ذلك، قال رئيس بلدية بيت لاهيا، عز الدين الدحنون: إن سبب انبعاث الرائحة الغريبة مصدره مرحلة الترحيل المؤقتة، شمال قطاع غزة، بعد اشتعال في مكب النفايات بالمنطقة المذكورة، ما أدى لانبعاث الرائحة في محافظة شمال قطاع غزة.

ونفى الدحنون خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن يكون قد تم وضع مواد كيميائية في الحرائق قبل أو بعد اشتعالها، فيما أكد أن الدخان الصادر من الحريق مؤذٍ جدًا، لكن تمت السيطرة عليه، وإطفاؤه فيما بعد.

وأشار إلى أن هنالك مشروعاً، يهدف لإقامة محطة ترحيل مؤقتة غير الموجودة حاليًا، قرب الوادي في منطقة شرقي جباليا وبيت حانون، وضمن ما تسمى بأراضي الوقف، وستكون بعيدة عن محطة الترحيل الحالية، وبعيدة عن مساكن المواطنين.

وأوضح الدحنون، أن هذه المحطة الجديدة، ستتم بنظام تبادل الأراضي مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بواقع 10 دونمات لمثلهم، وهذه المحطة (ترانسفير) سيتم ترحيل ما فيها من نفايات بشكل يومي، ولا تبيت النفايات أكثر من 24 ساعة، ثم تُحول بذات اليوم إلى مكب جُحر الديك لحرقها.

 

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