الرئيس عباس لـ"بعثة المنتخب السعودي": زيارتكم تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والسعودية





وقال لدى استقباله البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأحد: "نفتخر بهذه الزيارة، ونعتز بها، ونشعر أنها تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والمملكة العربية السعودية".



وأضاف: "شرفتوا بلدكم فلسطين، هذا يذكرنا بقوله تعالى: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير". صدق الله العظيم.



وأشار الرئيس عباس إلى أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديداً، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن "قضية فلسطين في قلب كل سعودي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال: "لم نشعر أبداً أننا طرفان، دائماً وأبداً يقولون لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر حاجتنا وتلبي".



وأضاف الرئيس عباس: "ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مروراً بكل الملوك والأمراء، وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي، لم تتغير مواقفهم وهي سباقة تجاه القضية الفلسطينية".



وجدد الترحيب ببعثة المنتخب السعودي، وقال: "نشعر بسعادة غامرة، أنتم على أرضكم، صحيح أن الموضوع يتعلق بكرة القدم، لكن قدومكم يسعد الشعب الفلسطيني".



وقال مخابطاً البعثة: "نعتذر عن التأخير وبعض العقبات التي حصلت بسبب إجراءات الاحتلال، هذه العقبات نعانيها يومياً، المهم أنكم على أرض فلسطين، وبين إخوتكم وأهلكم".







رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن افتخاره واعتزازه بزيارة بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، وذلك بعد وقت قليل من وصولها لرام الله.