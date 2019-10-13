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شؤون فلسطينية

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب شاب إصابة متوسطة، أثناء إخماده لحريق داخل شقة بأحد البنايات السكنية في محيط الجامعة العربية الأمريكية، جنوب شرق جنين ظهر اليوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

عملت طواقم الدفاع المدني على تفقد موقع الحريق داخل الشقة والذي نتج عن تسرب للغاز من إسطوانة صاحبه اشتعال سريع ولحظي، ما أدى لإلحاق أضرار مادية في الشقة، وهي غير مأهولة بعد، فتم إسعاف المصاب، وتأكيد عدم تجدد الحريق، وتفقد الشقة.

وأكد الدفاع المدني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" على المواطنين الحذر والإنتباه ومراعاة إجراءات السلامة والوقاية في التعامل مع إسطوانات الغاز بالاستخدام الآمن لها، مشيراً إلى الاتصال الفوري للإبلاغ عن أي طارئ على هاتف الدفاع المدني حرصاً على تأمين سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.





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