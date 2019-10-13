عاجل

  • أ.ف.ب. عن البنتاغون: نحو 1000 جندي أمريكي سينسحبون من شمال سوريا

شؤون فلسطينية

بيوم البيئة العربي.. البيئة: نفاياتنا ثروة مُهدرة

بيوم البيئة العربي.. البيئة: نفاياتنا ثروة مُهدرة
رام الله - دنيا الوطن
يحتفل العالم العربي في كل عام في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر بمناسبة يوم البيئة العربي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "نفاياتنا ثروة مُهدرة" في إشارة للسياسيين، وصناع القرار إلى أهمية النفايات الصلبة، كحل ومورد اقتصادي، يمكن للدولة الاستفادة منه في سبيل إيجاد حلول خلاقة للتخلص من النفايات الصلبة.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، إلى أن النفايات الصلبة من القضايا البيئية المهمة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، حيث نجحت العديد من الدول في التوصل إلى طرق وحلول لمعالجة النفايات الصلبة والتخلص من تراكمها والحد- بل- القضاء على مصدر تلوث كبير يقلق الحكومات.

وذكرت بانه تم اصدار استراتيجية النفايات الصلبة للمرة الأولى في العام 2010 من قبل وزارة الحكم المحلي، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتضمنت رؤيتها
"إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات الصلبة في تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني" للأعوام 2010-2014. 

وأصدرت الاستراتيجية بنسختها الثانية المحدثة والمعدلة للأعوام 2017- 2022.

وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أنه بناء على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019 هناك حوالي 5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، فبلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 2.99 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون نسمة.

وبينت بانه بلغ متوسط إنتاج الأسرة الفلسطينية اليومي (متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد) من النفايات المنزلية في فلسطين لعام 2015 حوالي 2.9 كغم، وقد تباين هذا المتوسط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ المتوسط 3.2 كغم في الضفة الغربية مقابل 2.4 كغم في قطاع غزة. 

هذا وقد بلغت الكمية التقديرية من النفايات المنزلية المنتجة في فلسطين حوالي 2.551.0 طن يومياً لعام 2015، بواقع 1.835.0 طن في الضفة الغربية، و716.0 طن في قطاع غزة.

وتحتل النفايات المنزلية النسبة الحجم الأكبر بين مصادر النفايات في فلسطين حيث تتراوح نسبتها ما بين 45 -50% من الحجم الكلي للنفايات، يليها كل من قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي بما نسبته 20-25% أما القطاعات الأخرى التجارية والخدمات فتشكل حوالي 25 -30%.

ونجحت دولة فلسطين في الأعوام السابقة في إنشاء وتشغيل ثلاثة مكبات صحية رئيسية من المكبات الأربع بحسب استراتيجية النفايات الصلبة، حيث افتتح مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين في العام 2007 وافتتح مكب المنيا في محافظة بيت لحم في العام 2014، وفي منتصف العام الحالي افتتح مكب الفخاري شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويشجع قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، بحسب المادة رقم 8 منه على التخفيف من النفايات وتشجيع عمليات التدوير، بحيث نص على التالي " تشجيع التقليل من إنتاج النفايات الصلبة: تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصها بتشجيع اتخاذ التدابير الملائمة لتقليل إنتاج النفايات الصلبة إلى أدنى حد ممكن، وإعادة استخدامها ما أمكن ذلك أو استرداد مكوناتها أو إعادة تدويرها".

كما يشجع نظام إدارة النفايات الصلبة الصادر في العام 2019 بمادته رقم 5 على إدارة النفايات طبقاً لخصائصها ومكوناتها وبما يتفق مع الاستراتيجيات الوطنية والمحلية مع مراعاة خفض النفايات والحد من آثارها السلبية. 

كما تنص المادة رقم 11 من النظام على مسؤولية مقدم خدمة جمع النفايات على تطوير محطات لمعالجة النفايات والتخلص منها بإحدى الطرق التالية، وأولها: التدوير أو إعادة الاستخدام،
وثانيها: التخلص الحراري من خلال عملية الحرق الآلي، وثالثها: التخلص بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، ورابعها: الطمر في المكبات، وكل الإجراءات السابقة تخضع لموافقة السلطات المعنية بذلك، ومنح التراخيص، وتأتي المادة رقم 27 من النظام لتشجع على إنتاج الدبال.

أخبار ذات صلة

فتح لـ&#34;رافضي زيارة المنتخب السعودي&#34;: هل يأتي العمادي عن طريق مطار غزة الدولي

فتح لـ"رافضي زيارة المنتخب السعودي": هل يأتي العمادي عن طريق مطار غزة الدولي

الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

ما قصة الرائحة الغريبة التي انبعثت من شمال قطاع غزة صباح اليوم؟

ما قصة الرائحة الغريبة التي انبعثت من شمال قطاع غزة صباح اليوم؟

الرئيس عباس لـ&#34;بعثة المنتخب السعودي&#34;: زيارتكم تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والسعودية

الرئيس عباس لـ"بعثة المنتخب السعودي": زيارتكم تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والسعودية

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

الكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات المركزية بممثلي الفصائل بالضفة

الكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات المركزية بممثلي الفصائل بالضفة

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

رأفت يُدين تصريحات أردان ويدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

إصابة شاب في حريق شقة جنوب شرق جنين

بيوم البيئة العربي.. البيئة: نفاياتنا ثروة مُهدرة

بيوم البيئة العربي.. البيئة: نفاياتنا ثروة مُهدرة

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

النائب العام: الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة

النائب العام: الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة

محافظ القدس: المسجد الأقصى من أهم الثوابت الفلسطينية

محافظ القدس: المسجد الأقصى من أهم الثوابت الفلسطينية

صور: سلطة البيئة تسلم غزال الجبل الفلسطيني لحديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية

صور: سلطة البيئة تسلم غزال الجبل الفلسطيني لحديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية

منوعات

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

حماقي يكسر قواعد &#34;ذا فويس&#34; وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

عربي

قطر تُوضح أسباب تحفظها على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا

قطر تُوضح أسباب تحفظها على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا

ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها