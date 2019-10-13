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شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات المركزية بممثلي الفصائل بالضفة

الكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات المركزية بممثلي الفصائل بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، اجتماعاً مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في مقرها العام بمدينة البيرة.

وأطلع رئيس اللجنة، الدكتور حنا ناصر، المجتمعين، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" على فحوى لقائه مع االرئيس محمود عباس، والمتضمن توجه الرئيس لإجراء انتخابات عامة تشريعية، تتبعها انتخابات رئاسية، وتكليفه لرئيس اللجنة بمواصلة اللقاءات مع ممثلي فصائل العمل الوطني.  

وبيّن ناصر أن هذه الاجتماعات مع الفصائل، تأتي في إطار دور اللجنة في تهيئة البيئة المواتية، وتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، وتهدف إلى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، وهي خطوات مهمة لإنجاح العملية الديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية، ولضمان أوسع مشاركة فيها. 

كما أكد  ناصر على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية؛ لإجراء هذه الانتخابات.

من جهتهم، أكد الحضور بأن الانتخابات حق دستوري للمواطن، وأنها انتخابات مستحقة؛ لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وعلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان إجرائها، وإيجاد التوافق المطلوب لإنجاحها. 

ومن المقرر، أن تلتقي لجنة الانتخابات ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، خلال هذا الأسبوع، يتبعها إجراء الترتيبات اللازمة لتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الفصائل في القطاع لنفس الغرض.

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