الكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات المركزية بممثلي الفصائل بالضفة





ومن المقرر، أن تلتقي لجنة الانتخابات ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، خلال هذا الأسبوع، يتبعها إجراء الترتيبات اللازمة لتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الفصائل في القطاع لنفس الغرض.

كما أكد ناصر على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية؛ لإجراء هذه الانتخابات.من جهتهم، أكد الحضور بأن الانتخابات حق دستوري للمواطن، وأنها انتخابات مستحقة؛ لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وعلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان إجرائها، وإيجاد التوافق المطلوب لإنجاحها.