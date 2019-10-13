شؤون فلسطينية

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء

لزراعة كلى لستة مرضى.. الوفد الطبي الأردني يصل لمستشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، بأن إدارة المجمع، تسعى لتخفيف معاناة المرضى، خاصة مرضى الفشل الكلوي، الذين تجرعوا كغيرهم من مرضى الشعب الفلسطيني مرارة الحصار الظالم على قطاع غزة، منذ ما يقارب 12 عاماً، جاء ذلك خلال استقباله الوفد الطبي الأردني المشرف على البرنامج الثاني لزراعة الكلى، برئاسة الدكتور وليد مسعود، استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية.

وأكد على قوة العلاقة بين قطاع غزة والمملكة الأردنية، قيادة وحكومة وشعباً، مثمناً دورهم الفعال في خدمة القضية الفلسطينية، لاسيما في المجال الصحي، وتقديمها أفضل الخدمات الصحية لأهل القطاع ضمن الجهود المبذولة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفاد أبو سلمية، أنه تم تجهيز ست حالات لإجراء عملية زراعة كلى لهم على مدار عدة أيام.

من جهته، أشاد د. مسعود بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة عامة، وإدارة مجمع الشفاء الطبي خاصة، من أجل تقديم أفضل خدمة صحية، بالرغم من ظروف الحصار القاسية التي يعانيها الأهل في قطاع غزة، مؤكداً بأنهم يحملون رسالة إنسانية
تهدف إلى تقديم خدمات صحية للمرضى والمشاركة في نقل الخبرات للارتقاء بين الزملاء في القطاع الصحي.

وتسعى وزارة الصحة إلى توطين الخدمات الجراحية في قطاع غزة، والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في ظل محاولات الاحتلال، وعبر حصاره المستمر لأكثر من 13 سنة للسعي لانهيار القطاع الصحي، والتضييق على كوادره، وإدخال التجهيزات اللازمة.

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