شؤون فلسطينية

النائب العام: الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة

النائب العام: الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي بشير عوض، والقاضي بسام زياد، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (أ، ش) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

حيث جاء الحكم في القضية، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس، أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.

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