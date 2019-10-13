خامنئي للحرس الثوري: ابتكروا أسلحة متطورة وحديثة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الحرس الثوري لابتكار وصناعة أسلحة حديثة ومتطورة، وفق (روسيا اليوم).



وقال خامنئي خلال كلمة في كلية الإمام الحسين العسكرية اليوم الأحد: "الأسلحة التي يمتلكها الحرس الثوري، ينبغي أن تكون حديثة ومتطورة وملكاً لكم، ويجب أن تخترعوها وتصنعوها بأنفسكم".



واعتبر خامنئي، أن "عزة وكرامة الحرس الثوري، قد تضاعفت داخل إيران وخارجها، بعد الممارسات العدائية الأمريكية ضده".